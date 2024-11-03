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"Юкі" зі "Сент-Луїса" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Джордан Біннінгтон і Колтон Парайко святкують домашню перемогу (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали оборонця "Сент-Луїс Блюз" Колтона Парайка найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Канадець українського походження став несподіваним героєм "Блюз". Він закинув дві шайби та віддав результативну передачу в протистоянні з "Торонто" (4:2).

"Мейпл Ліфс" повели в рахунку на початку першого періоду зусиллями Марнера. На старті же другої 20-хвилинки "Сент-Луїс" зрівняв рахунок – Парайко потужно кинув у дальню дев'ятку від синьої лінії. Згодом Кайру з лівої зони вкидання загнав "свояка" від оборонця "Торонто".

Потім закріпив перевагу "Блюз" той же Парайко, влучно кинувши під стійку з дистанції. У середині фінального періоду Лоренц скоротив відставання "Мейпл Ліфс" до мінімуму, тож тренерський штаб випустив шостого польового. Та гол оформив "Сент-Луїс" – Парайко організував для Бучневіча вихід на порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили лідер "Піттсбурга" Сідні Кросбі та форвард "Детройта" Ділан Ларкін. Перший оформив дубль в перемозі над "Монреалем" (3:1). Натомість другий двічі реалізував більшість в непростому поєдинку проти "Баффало" (2:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

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