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Форвард "Флориди" з шайбою і букетом асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Тампере, Субота 02 листопада 2024 10:54
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Форвард "Флориди" з шайбою і букетом асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Александер Барков пофеєрив у рідному місті (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Флориди Пантерз" Александра Баркова першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений фін зіграв провідну роль в перестрілці з "Далласом" (6:4) у рідному Тампере. У рамках Global Series він оформив гол і 3 результативні передачі.

"Пантерз" відкрили рахунок у першій же атаці – Барков віддав по борту назад на Екблада, а той кинув із дистанції в напрямку воріт, перед якими Родрігес підправив шайбу за лінію. Згодом герой дня відзначився сам, кинувши під стійку з центральної зони в контратаці.

"Старз" розмочили рахунок зусиллями Сегіна, але Лунделл під завісу першого періоду відновив солідну перевагу "Флориди". На старті другої 20-хвилинки техасці скоротили відставання стараннями Лінделла. "Пантерз" відповіли голом у меншості – Барков розігнав контратаку з Райнхартом.

На початку фінального періоду Самоскевіч збільшив перевагу флоридців. А згодом Барков ще раз асистував Райнхарту. "Даллас" відзначився двічі (Бурк, Бенн), але цього виявилося замало для переведення поєдинку в овертайм.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Вінніпега" Ніколай Елерс і воротар "Калгарі" Даніель Владарж. Данець закинув три шайби та віддав асист у розгромі "Коламбуса" (6:2). Натомість чех зробив 22 сейви та оформив шатаут проти "Нью-Джерсі" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Флориди&quot; з шайбою і букетом асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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