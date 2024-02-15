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"Юкі" з трьома пунктами в Піттсбурзі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Меттью Ткачук відкрив рахунок у протистоянні з "Пінгвінз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали форварда "Флориди Пантерз" Меттью Ткачука найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Альтернативний капітан флоридців доклався до виїзної перемоги над "Піттсбургом" (5:2). Американець канадсько-українського походження закинув шайбу та віддав дві результативні передачі.

Саме Ткачук відкрив рахунок у протистоянні. Після безгольового стартового періоду форвард відзначився в дебюті другої 20-хвилинки, зігравши у стінку з Родрігесом у контратаці. Згодом Гаджовіч подвоїв перевагу "Пантерз", а потім Ткачук у більшості "Флориди" віддав на вільного Екблада, і той кинув у дальній кут.

Згодом геть непристойним рахунок зробив із передачі героя вечора Лунделл. Дубль фіна втішними шайбами розбавили хокеїсти "Пінгвінз". Раст відзначився в другому періоді, а Ладвіг – на старті третього.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібек і вінгер "Міннесоти" Метт Болді. Голкіпер оформив 17 сейвів і завершив шатаутом поєдинок зі "Сан-Хосе" (1:0). Натомість нападник відзначився шайбою і асистом у протистоянні з "Арізоною" (3:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вінніпег" – "Сан-Хосе" – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
  • "Піттсбург" – "Флорида" – 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)
  • "Арізона" – "Міннесота" – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

До слова, напередодні форвард "Едмонтона" Макдевід став головним героєм вечора з шістьма асистами проти "Детройта".

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