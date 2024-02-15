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"Юки" с тремя пунктами в Питтсбурге возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Мэттью Ткачук открыл счет в противостоянии с "Пингвинз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали форварда "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачука лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Альтернативный капитан флоридцев приложился к выездной победе над "Питтсбургом" (5:2). Американец канадско-украинского происхождения забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Именно Ткачук открыл счет в противостоянии. После безголевого стартового периода форвард отличился в дебюте второй 20-минутки, сыграв в стенку с Родригесом в контратаке. Впоследствии Гаджович удвоил преимущество "Пантерз", а затем Ткачук в большинстве "Флориды" отдал на свободного Экблада, и тот бросил в дальний угол.

Впоследствии совершенно неприличным счет сделал с передачи героя вечера Лунделл. Дубль финна утешительными шайбами разбавили хоккеисты "Пингвинз". Раст отличился во втором периоде, а Ладвиг – на старте третьего.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк и вингер "Миннесоты" Мэтт Болди. Голкипер оформил 17 сэйвов и завершил шатаутом поединок с "Сан-Хосе" (1:0). Нападающий же отличился шайбой и ассистом в противостоянии с "Аризоной" (3:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Виннипег" – "Сан-Хосе" – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
  • "Питтсбург" – "Флорида" – 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)
  • "Аризона" – "Миннесота" – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

К слову, накануне форвард "Эдмонтона" Макдэвид стал главным героем вечера с шестью ассистами против "Детройта".

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