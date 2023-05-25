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"Юкі" з рекордом прорвався у фінал Кубка Стенлі: етнічний українець порушив забобон НХЛ

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Санрайз, Четвер 25 травня 2023 15:55
"Юкі" з рекордом прорвався у фінал Кубка Стенлі: етнічний українець порушив забобон НХЛ Фото: Меттью Ткачук набрав 21 очко в плей-офф цьогоріч (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Головним героєм фінальної серії Східної конференції Національної хокейної ліги став крайній нападник "Флориди Пантерз" Меттью Ткачук. Американець канадсько-українського походження остаточно освоївся у "Сонячному штаті".

Коротко про сходження американського хокеїста Меттью Ткачука до вершин – у підбірці РБК-Україна.

25-річний вінгер "Пантерз" дублем доклався до четвертої перемоги над "Кароліною" (4:3). Особливою стала друга шайба американського хокеїста за п'ять секунд до фінальної сирени.

Ткачук повторив досягнення понад 80-річної давнини. Раніше рекорд найпізнішого гола в основний час належав Ніку Метцу з "Торонто". Він у 1942 році відзначився за п'ять секунд до кінця шостого матчу протистояння з "Рейнджерс" (серія – 4:2). Та шайба теж вивела "Мейпл Ліфс" у фінал Кубка Стенлі. До слова, переможного.

Окрім того, Ткачук у чотирьох поєдинках проти "Гаррікейнз" тричі оформив переможні шайби. У першому фіналі Сходу він закинув за 13 секунд до сирени про кінець четвертого (!) овертайму, а в другому відзначився голом на старті першого овертайму. А в третьому матчі фіналу нападник у найвідповідальніший момент асистував Сему Райнхарту.

Ткачук переписав історію "Флориди". Він першим із "Пантерз" здолав рубіж 20-ти пунктів за один розіграш Кубка Стенлі. Дійшло до того, що вінгер вже опинився в трійці найкращих бомбардирів флоридців у плей-офф за всю історію. Він і Джонатан Юбердо мають по 21-му очку. Рекордсменом залишається швед Александер Барков (35 пунктів).

Унікальним досягнення Ткачука робить те, що сезон 2022/23 для нього дебютний у джерсі "Флориди". Торік "Пантерз" віддали до "Калгарі" згаданого раніше Юбердо та ще двох виконавців в обмін на Ткачука. Новачок став справжнім лідером флоридців. А от легенда "Флориди" в светрі "Флеймз" провів посередній сезон.

Меттью Ткачук – син легенди НХЛ Кіта Ткачука. Він теж був лівим вінгером і виступав у лавах "Вінніпега", "Фінікса", "Сент-Луїса" та "Атланти". У 2011 році він потрапив до Залу хокейної слави США, Обидва сини Ткачука-старшого пішли слідами батька. Брейді Ткачук зараз захищає кольори "Оттави".

Уже в червні Меттью Ткачук може підкорити висоту, що так і не підкорилася батьку – Кубок Стенлі. Лідеру "Флориди" не страшні навіть забобони. "Пантерз" після перемоги в Східній конференції нагородили Призом принца Уельського. Зазвичай хокеїсти оминають нагоди торкнутися до нього. Мовляв, не пощастить у головному фіналі. Ткачук знехтував упередженнями.

"Ми не з тих команд, що вірять забобонам. Мало хто вірив, що ми взагалі опинимся в плей-офф. Вважаю, що торкатися його, носити зі собою і фотографуватися з ним – досить круто. Після важкого шляху ми заслужили цей трофей", – заявив Ткачук.

Суперником "Флориди" у фіналі Кубка Стенлі стане переможець протистояння "Вегаса" та "Далласа". Четвертий матч фінальної серії Західної конференції відбудеться в ніч проти п'ятниці в Далласі. Невадці лідирують у серії до чотирьох перемог (3:0).

До слова, напередодні "Вегас" здобув третю перемогу над "Далласом" у фіналі Західної конференції НХЛ.

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