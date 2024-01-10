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"Юки" с пятым хет-триком в карьере возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Сент-Луис, Среда 10 января 2024 11:58
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"Юки" с пятым хет-триком в карьере возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Мэттью Ткачук отличился трижды в последние 20 минут поединка (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали крайнего нападающего "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачука лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Американец канадско-украинского происхождения сыграл ведущую роль в выездной победе над "Сент-Луисом" (5:1). Он трижды расписался в воротах "Блюз". Хет-трик стал пятым в карьере вингера.

В стартовом периоде команды обменялись шайбами. На гол хозяина льда Шенна "Пантерз" ответили результативным выпадом Стенлунда. Во второй же 20-минутке гости повели в счете, когда Райнхарт в большинстве из центральной зоны воспользовался передачей Ткачука.

Последний стал героем третьего периода. Сначала он в контратаке точно пробил из правой зоны вбрасывания. Затем нападающий подставил клюшку под дальний бросок Форслинга. А на десерт Ткачук отправил шайбу в пустые ворота со своей половины на последней минуте.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Торонто" Митч Марнер и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк. Первый с дублями шайб и ассистов приложился к разгрому "Сан-Хосе" (7:1). Голкипер же парировал 29 ударов и оформил шатаут против "Коламбуса" (5:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

&quot;Юки&quot; с пятым хет-триком в карьере возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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