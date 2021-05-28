ЮГОК просит премьера разобраться в отказе порта "Южный" согласовывать объемы перевалки ЖРС 

В частности, ЮГОК выражает обеспокоенность относительно неподтверждения на июнь текущего года заявленных объемов перевалки ЖРС.

"Данная ситуация вызывает тревогу как со стороны руководства и работников ЮГОКа, так и потребителей концентрата. Срыв планов поставки товарной продукции может привести к остановке производства, невыполнению плана поступление налогов в бюджеты всех уровней (около 0,5 млрд грн в месяц) и дестабилизацию работы ГМК", - констатируется в обращении руководства ЮГОКа.

Также отмечается, что это может привести к нарушению ритмичности работы ЮГОКа, несвоевременному вывозу продукции, системному невыполнению планов отгрузки, переполнению складов хранения готовой продукции и недополучению доходов с уменьшением суммы налогов для уплаты в госбюджет.

При этом подчеркивается, что от уменьшения объемов производства могут пострадать и получить убытки смежные с ГМК сектора экономики, так и отрасли, непосредственно связанные с транспортной логистикой ЖРС.

"По нашей оценке, ежемесячные потери "Укрзализныци" могут достигнуть более 100 млн грн, при этом для "Южного" недополученный доход составит около 95 млн грн в месяц, а Администрация морских портов недополучит 37 млн грн портовых сборов в месяц", - констатируется в письме.

С учетом этого гендиректор ЮГОКа просит премьер-министра посодействовать оперативному ее разрешению и принять неотложные меры для обеспечения бесперебойного экспорта железной руды предприятий-производителей, а именно обеспечить 100%-ное выполнение заявок ЮГОКа со стороны МТП "Южный".

Как сообщалось, ЮГОК в январе-апреле текущего года увеличил выпуск железорудного концентрата на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4 млн 103,3 тыс. тонн. ЮГОК в 2020 году увеличил выпуск железорудного концентрата на 4,4% по сравнению с предыдущим годом - до 12 млн 798,4 тыс. тонн.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, расположенного в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.