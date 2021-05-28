ПГЗК просить прем'єра розібратися у відмові порту "Южний" погоджувати обсяги перевалки ЗРС 

Зокрема, ПГЗК висловлює стурбованість щодо непідтвердження на червень поточного року заявлених обсягів перевалки ЗРС.

"Дана ситуація викликає тривогу як з боку керівництва і працівників ПГЗК, так і споживачів концентрату. Зрив планів постачання товарної продукції може призвести до зупинки виробництва, невиконання плану надходження податків до бюджетів усіх рівнів (близько 0,5 млрд грн на місяць) і дестабілізацію роботи ГМК", - констатується у зверненні керівництва ПГЗК.

Також зазначається, що це може призвести до порушення ритмічності роботи ПГЗК, несвоєчасного вивезення продукції, системного невиконання планів відвантаження, переповнення складів зберігання готової продукції та недоотримання доходів зі зменшенням суми податків для сплати до держбюджету.

При цьому підкреслюється, що від зменшення обсягів виробництва можуть постраждати і отримати збитки як суміжні з ГМК сектора економіки, так і галузі, безпосередньо пов'язані з транспортною логістикою ЗРС.

"За нашою оцінкою, щомісячні втрати "Укрзалізниці" можуть досягти понад 100 млн грн, при цьому для "Южний" недоотриманий дохід складе близько 95 млн грн на місяць, а Адміністрація морських портів недоотримає 37 млн грн портових зборів на місяць", - констатується в листі.

З урахуванням цього гендиректор ПГЗК просить прем'єр-міністра посприяти оперативному її вирішенню і вжити невідкладних заходів для забезпечення безперебійного експорту залізної руди підприємств-виробників, а саме забезпечити 100%-ве виконання заявок ПГЗК з боку МТП "Южний".

Як повідомлялося, ПГЗК у січні-квітні поточного року збільшив випуск залізорудного концентрату на 2,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 4 млн 103,3 тис.тонн. ПГЗК у 2020 році збільшив випуск залізорудного концентрату на 4,4% в порівнянні з попереднім роком - до 12 млн 798,4 тис.тонн.

Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні - концентрату і агломерату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату з вмістом заліза 67,7%, а також доменного агломерату з вмістом заліза 58,18%.

Сировинну базу комбінату складають кварцити Скелеватського родовища, розташованого в центральній частині Криворізького залізорудного басейну. Продуктивність підприємства - 29 млн тонн сирої руди, 11 млн тонн концентрату, 2 млн тонн агломерату.