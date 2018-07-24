На юго-западе Лаоса после прорыва дамбы сотни человек пропали без вести

На данный момент подтверждена гибель нескольких человек

На юго-западе Лаоса после прорыва плотины возле местной гидроэлектростанции сотни человек пропали без вести, также подтверждены данные о гибели нескольких людей. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что прорвало плотину на гидроэлектростанции Xepian-Xe Nam Noy в провинции Аттапы. Наводнение накрыло шесть поселков, расположенных в непосредственной близости от объекта. Спасатели уже обнаружили тела нескольких погибших, при этом сотни человек считаются пропавшими без вести. Всего в районе катастрофы проживали более 6,5 тысяч человек. Некоторые из них до сих пор спасаются на крышах своих домов.

Сообщается, что плотина была построена в сотрудничестве с компаниями из Южной Кореи и Таиланда. В этом году планировалось ее открытие.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Шанхае (Китай) эвакуировали более 190 тыс. человек из-за приближения тайфуна.