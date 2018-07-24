На південно-заході Лаосу після прориву дамби сотні людей зникли безвісти

На даний момент підтверджена загибель кількох осіб

На південному заході Лаосу після прориву греблі біля місцевої гідроелектростанції сотні людей зникли безвісти, також підтверджено дані про загибель кількох людей. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що прорвало греблю на гідроелектростанції Xepian-Xe Nam Noy в провінції Аттапи. Повінь накрила шість селищ, розташованих в безпосередній близькості від об'єкта. Рятувальники вже виявили тіла кількох загиблих, при цьому сотні людей вважаються зниклими безвісти. Всього в районі катастрофи проживали понад 6,5 тисяч осіб. Деякі з них досі рятуються на дахах своїх будинків.

Повідомляється, що гребля була побудована у співпраці з компаніями з Південної Кореї та Таїланду. Цього році планувалося її відкриття.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Шанхаї (Китай) евакуювали понад 190 тис. осіб через наближення тайфуну.