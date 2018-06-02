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На юго-западе Китае упал метеорит

НовостиПолитика    02.06.2018 - 13:09
Фото: падение метеорита (People's Daily China)
Фото: падение метеорита (People's Daily China)

Падение метеорита в Китае успели записать на видео

В Китае на юго-западе страны в провинции Юньнань упал метеорит. Видео падающего метеорита опубликовано на странице издания People's Daily China в Twitter.

В частности, на опубликованном видео видно, как ночное небо освещает яркий свет, а затем горящий шар падает вниз и тухнет. О падении горящего шара также сообщили очевидцы. Предполагается, что это был метеорит.

Кроме того, по данным Xinhua, падение метеорита наблюдали также в округе Симао и Цзинхун. Очевидцы также заявили, что в течение минуты слышали сильный шум.

 

Напомним, ранее Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды. До этого еще в январе этого года Пекин дважды обвинил американскую сторону нарушении территориальных вод.

 

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Теги публикации: Китай, метеорит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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