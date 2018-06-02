На юго-западе Китае упал метеорит

Падение метеорита в Китае успели записать на видео

В Китае на юго-западе страны в провинции Юньнань упал метеорит. Видео падающего метеорита опубликовано на странице издания People's Daily China в Twitter.

В частности, на опубликованном видео видно, как ночное небо освещает яркий свет, а затем горящий шар падает вниз и тухнет. О падении горящего шара также сообщили очевидцы. Предполагается, что это был метеорит.

Кроме того, по данным Xinhua, падение метеорита наблюдали также в округе Симао и Цзинхун. Очевидцы также заявили, что в течение минуты слышали сильный шум.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0 — People's Daily,China (@PDChina) June 2, 2018

Напомним, ранее Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды. До этого еще в январе этого года Пекин дважды обвинил американскую сторону нарушении территориальных вод.