На південному заході Китаю впав метеорит

Падіння метеорита в Китаї встигли записати на відео

У Китаї на південному заході країни в провінції Юньнань впав метеорит. Відео падаючого метеорита опубліковано на сторінці видання People's China Daily у Twitter.

Зокрема, на опублікованому на відео видно, як нічне небо освітлює яскраве світло, а потім палаюча куля падає вниз і гасне. Про падіння палаючої кулі також повідомили очевидці. Передбачається, що це був метеорит.

Крім того, за даними Xinhua, падіння метеорита спостерігали також в окрузі Сімао і Цзинхун. Очевидці також заявили, що протягом хвилини чули сильний шум.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0 — People's Daily,China (@PDChina) June 2, 2018

Нагадаємо, раніше Китай звинуватив США у вторгненні в свої територіальні води. До цього ще в січні цього року Пекін двічі звинуватив американську сторону порушенні територіальних вод.