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На південному заході Китаю впав метеорит

НовиниПолітика    02.06.2018 - 13:09
Фото: падіння метеорита (People's Daily China)
Фото: падіння метеорита (People's Daily China)

Падіння метеорита в Китаї встигли записати на відео

У Китаї на південному заході країни в провінції Юньнань впав метеорит. Відео падаючого метеорита опубліковано на сторінці видання People's China Daily у Twitter.

Зокрема, на опублікованому на відео видно, як нічне небо освітлює яскраве світло, а потім палаюча куля падає вниз і гасне. Про падіння палаючої кулі також повідомили очевидці. Передбачається, що це був метеорит.

Крім того, за даними Xinhua, падіння метеорита спостерігали також в окрузі Сімао і Цзинхун. Очевидці також заявили, що протягом хвилини чули сильний шум.

 

Нагадаємо, раніше Китай звинуватив США у вторгненні в свої територіальні води. До цього ще в січні цього року Пекін двічі звинуватив американську сторону порушенні територіальних вод.

 

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Теги публікації: Китай, метеорит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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