Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды

Корабли США были замечены в территориальных водах Китая в Южно-Китайском море

Китай заявил о том, что корабли ВМС США зашли в его территориальные воды у Парасельских островов в Южно-Китайском море, на которые претендуют несколько стран в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Китая.

В частности, сообщается, что Пекин направил корабли и самолеты для того, что предупредить американские суда о необходимости покинуть акваторию. Действия кораблей ВМС США "противоречат китайскому и международному праву, являются серьезным ущемлением суверенитета Китая и нарушением стратегического взаимного доверия между военными двух стран", - заявили в МИД Китая.

В МИД Китая призвали США прекратить подобные действия.

"Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности страны", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщалось ранее, еще в январе этого года, Китай обвинил США в нарушении территориальных вод.

В частности, Министерство иностранных дел Китая обвинило Военно-морские силы (ВМС) США в том, что эсминец USS Hopper DDG-70 без разрешения зашел в китайские территориальные воды.