На юго-востоке Украины завтра ожидаются сильные дожди

Синоптики предупредили, что южный циклон надвигается на юго-восток Украины. В связи с этим в регионе во вторник ожидаются значительные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Так, в отдельных районах ожидаются осадки в количестве 8-15 мм, при это в Крыму прогнозируется до 50 мм осадков.

"Южный циклон, который достигнет завтра днем юго-востока Украины, повлечет за собой значительные дожди, которые в отдельных районах выпадут в количестве около 8-15 мм, а в Крыму - до 50 мм", - говорится в сообщении.