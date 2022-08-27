На юге жара до +33, а на востоке грозы: прогноз погоды на завтра

Так, на востоке и в большинстве центральных областей местами кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины без осадков.

Днем температура на западе составит 28-32 градуса выше нуля. В северных, центральных и южных областях температура воздуха составит +27...+33 градуса. На востоке днем столбик термометра покажет до +33 градусов.

Ночью температура воздуха по всей стране будет колебаться от +16 до +22 градусов.