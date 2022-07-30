На юге ВСУ уничтожили более 100 оккупантов, командный пункт и военные склады России

Вооруженные силы Украины на юге ликвидировали более 100 российских оккупантов, командный пункт и несколько российских складов с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Авиация ВСУ нанесла четыре удара по скоплению живой силы и технике врага Снегиревском и Бериславском районах.
Украинские защитники за сутки уничтожили:
"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.
Корабельная группировка вражеского флота уменьшилась до 6 единиц - часть перемещена в Новороссийск, наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля. Угроза ракетных ударов сохраняется.
Напомним, по данным ISW, захватчики укрепляют позиции в ожидании контрнаступления ВСУ на запорожском и херсонском направлениях.
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