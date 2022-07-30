На півдні ЗСУ знищили понад 100 окупантів, командний пункт і військові склади Росії

Збройні сили України на півдні ліквідували понад 100 російських окупантів, командний пункт і кілька російських складів з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Авіація ЗСУ завдала чотири удари по скупченню живої сили і техніці ворога Снігурівському та Бериславському районах.
Українські захисники за добу знищили:
"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух по залізничному мосту через річку Дніпро Неможливий", - йдеться в повідомленні.
Корабельна угруповання ворожого флоту зменшилася до 6 одиниць - частина переміщена в Новоросійськ, напоготові до дій знаходяться 2 ракетних і 2 великих десантних кораблів. Загроза ракетних ударів зберігається.
Нагадаємо, за даними ISW, загарбники зміцнюють позиції в очікуванні контрнаступу ЗСУ на запорізькому та Херсонському напрямках.
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