На юге ВСУ за ночь уничтожили несколько вражеских складов с боеприпасами и топливом

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают усиленный огневой контроль транспортных и логистических объектов, на которые рассчитывает враг в своих стратегических планах", - говорится в сообщении.

Ночью украинским воинам удалось уничтожить российские склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Бериславском районе Херсонской области.

В то же время в Новой Каховке критически уменьшены запасы топлива оккупантов и максимально затруднено транспортное сообщение.