RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На півдні ЗСУ за ніч знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом

Фото: ЗСУ знищуюють склади окупантів з боєприпасами та пальним (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують атакувати російських окупантів на півдні. За минулу ніч ЗСУ знищили декілька складів із боєприпасами та паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують посилений вогневий контроль транспортних та логістичних об’єктів, на які розраховує ворог у своїх стратегічних планах", - йдеться у повідомленні.

Вночі українським воїнам вдалося знищити російські склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі Херсонської області.

Водночас у Новій Каховці критично зменшено запаси пального окупантів і максимально ускладнено транспортне сполучення.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЗСУ знищили п'ять ворожих цілей у Херсонській області, серед них важливий залізничний вузол у Брилівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонская областьВійна в Україні