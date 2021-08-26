На юге и востоке Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: в Украине объявили пожарную опасность (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ограничения будут касаться областей в восточной и южной части страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, 26 августа пожарная опасность грозит жителям:
- Луганской,
- Харьковской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской областей.
Чрезвычайная пожарная опасность - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.