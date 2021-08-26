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На юге и востоке Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

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Четверг 26 августа 2021 09:07
На юге и востоке Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности Фото: в Украине объявили пожарную опасность (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ограничения будут касаться областей в восточной и южной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 26 августа пожарная опасность грозит жителям:

  • Луганской,
  • Харьковской,
  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Херсонской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

На юге и востоке Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

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