На півдні та сході України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: в Україні оголосили пожежну небезпеку (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Обмеження стосуватимуться областей у східній та південній частині країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, 26 серпня пожежна небезпека загрожує жителям:
- Луганської,
- Харківської,
- Одеської,
- Миколаївської,
- Херсонської областей.
Надзвичайна пожежна небезпека - загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.