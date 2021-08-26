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На півдні та сході України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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Четвер 26 серпня 2021 09:07
На півдні та сході України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки Фото: в Україні оголосили пожежну небезпеку (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Обмеження стосуватимуться областей у східній та південній частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, 26 серпня пожежна небезпека загрожує жителям:

  • Луганської,
  • Харківської,
  • Одеської,
  • Миколаївської,
  • Херсонської областей.

Надзвичайна пожежна небезпека - загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

На півдні та сході України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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