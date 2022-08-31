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На юге и востоке дожди с грозами: прогноз погоды на первый день осени

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Киев, Среда 31 августа 2022 14:10
На юге и востоке дожди с грозами: прогноз погоды на первый день осени Фото: в Украине на 1 сентября будет без осадков, кроме юга и востока (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 1 сентября, в Украине будет без осадков. Однако на юге и востоке страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозам синоптиков, завтра в южных, юго-восточных областях днем и в Карпатах местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер северный, скорость которого будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, а днем +19 +24. В Карпатах ожидается +11 +16.

На юге и востоке страны температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а днем будет колебаться от +24 +29.

На юге и востоке дожди с грозами: прогноз погоды на первый день осени

Погода в Киеве и области

Завтра в Киевской области будет облачно с прояснениями и без осадков.
Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +9 +14 градусов, а днем +19 +24.
В Киеве ночью +12 +14 градусов, а днем +21 +23.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.

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