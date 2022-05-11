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На юге Украины войска РФ потеряли за день почти 80 оккупантов и 12 единиц техники

Фото: украинский военный (facebook.com/93OMBr)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные на южных рубежах обороны в Николаевской и Херсонской областях за сутки нанесли войскам РФ очередные потери, которые составили почти 80 оккупантов и 12 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночную сводку Оперативного командования "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения, авиация Воздушных сил и Сухопутных войск в течение суток, 10 мая, поразили на указанных направлениях более 90 целей на вражеских позициях.

"Общие потери агрессора составляют 79 рашистов, 12 единиц техники, среди которых кроме БПЛА еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника", - говорится в сообщении.

Два вражеских беспилотника типа "Орлан-10" наши военные "приземлили" в Херсонской области.

В течение дня войска РФ с оккупированных территорий обстреливали системами залпового огня Николаевское направление, используя запрещенные кассетные боеприпасы неизбирательного действия. В результате атаки были повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в целом за минувшие сутки бойцы ВСУ сбили 5 воздушных целей российских войск, уничтожив 1 вертолет и 4 беспилотника.

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