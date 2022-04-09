На юге Украины сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре, - ВСУ
На юге Украины сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Украинские военные продолжают удерживать обороняемые позиции, наносят противнику ощутимый урон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
За последние сутки ситуация на Николаевском и Херсонском направлениях не изменилась. Вооруженные силы Украины продолжают удерживать занимаемые позиции. При этом оккупанты продолжают обстрелы мирных городов, распространяя фейки о якобы причастности к ним украинских военных.
"За ночь на южном направлении противник потерял 12 единиц личного состава и 2 единицы вражеской техники", - добавили в командовании.
Обстановка в Черном море за истекшие сутки также существенных изменений не претерпела. Корабли противника продолжают блокаду украинских портов и создавать угрозу высадки десанта.
"Также сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры", - отмечается в сводке.
Напомним, утром 9 апреля в Черноморске Одесской области прогремел взрыв. В Оперативно командовании уточнили, что обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительной информации - никто не пострадал.
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