На юге Украины наземных операций оккупантов стало значительно меньше, - разведка

Российские войска значительно уменьшили интенсивность наземных операций на юге Украины. Это связано с потерями врага на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По его словам, российская армия признает, что несет потери. Поэтому в южных областях стало меньше наземных операций, но на востоке интенсивность сохраняется.

"Мы видим, что наземных операций, наземных активностей массовых стало значительно меньше. Рашисты не хотят погибать, не хотят воевать. Несмотря на то, что на востоке вот эта активность сохраняется, на юге видим другую картину. Действительно сегодня общая тональность перехватов оккупантов очень отличается от той, что была в начале войны", - сказал Юсов.

В то же время он отметил, что военное руководство РФ не учитывает настроения солдат, поэтому, несмотря на потери, продолжает бросать войска на передовую.