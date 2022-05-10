На Юге украинские военные уничтожили 68 оккупантов. На линии соприкосновения продолжаются бои

Сейчас на Юге Украины продолжаются боевые действия. Украинские военные за минувшие сутки нанесли 130 ударов по позициям врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"На линии соприкосновения наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражение по 130 целям. Потери врага составили: 68 оккупантов, 5 гаубец, 5 единиц автомобильной техники и 1 бронированную машину. Ситуация в зоне нашей ответственности остается напряженной, но контролируемой", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним, В Одессе от ракетного удара загорелся торговый центр. На месте пожара в торговом центре в Одессе работают спасатели и карета скорой помощи. Информация о количестве пострадавших уточняется.

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