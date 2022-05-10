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На Півдні українські військові знищили 68 окупантів. На лінії зіткнення тривають бої

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 15:52
На Півдні українські військові знищили 68 окупантів. На лінії зіткнення тривають бої Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Наразі на Півдні України тривають бойові дії. Українські військові за минулу добу нанесли 130 ударів по позиціях ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"На лінії зіткнення наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли ураження по 130 цілях. Втрати ворога склали: 68 окупантів, 5 гаубець, 5 одиниць автомобільної техніки і 1 броньовану машину. Ситуація в зоні нашої відповідальності залишається напруженою, але контрольованою", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо, В Одесі від ракетного удару загорівся торговий центр. На місці пожежі в торговому центрі в Одесі працюють рятувальники та карета швидкої допомоги. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

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