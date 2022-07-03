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На юге россияне безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции, атакуют с воздуха

Новина українською →
Воскресенье 03 июля 2022 03:07
На юге россияне безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции, атакуют с воздуха Фото: На юге россияне безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции на юге Украины, однако терпят поражение и теряют много живой силы и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

Отмечается, что оккупанты усилили воздушные атаки.

Днем оккупанты нанесли удары по ВСУ в попытке вернуть себе утраченное положение в районе освобожденной Ивановки, также били в райне Мирного, однако целей не достигли.

ВСУ также пресекли попытку разведки боем в направлении Ивановки. Оккупантам пришлось ретироваться в сторону Ольгиного.

Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеская авиация нанесла два бомбовых удара по острову Змеиный. А затем из истребителя по Белгород-Днестровскому району Одесской области

Воздушные силы Украины 5 раз ударили по двум складам боеприпасов и пяти ячейкам скопления вражеской силы. В результате уничтожены 29 оккупантов, САУ, две пушки "Пион" и шесть бронетранспортеров.

В Николаевской области украинские защитники сбили три БПЛА. Возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены два склада боеприпасов. А вблизи Ивановки в качестве бонуса к освобожденным территориям захвачены четыре трофейные боевые машины пехоты.

В корабельной группировке вражеского флота произошли изменения: отныне на страже три ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами и два крупных десантных корабля.

Напомним, 2 июля украинские военные заставили российских оккупантов бежать из населенного пункта Ивановка, а также отбили штурмы на Харьковском и Славянском направлениях.

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