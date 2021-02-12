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На юге России произошел взрыв в торговом центре

Автор: Андрей Козловский

Во Владикавказе (Россия) в здании торгового центра произошел мощный взрыв. В результате инцидента полностью обвалился трехэтажный дом.

Об этом сообщает РБК.

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"Произошло обрушение отдельного дома, где расположен магазин "Магнит". Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет. Причины расследуются. Полиция и МЧС работают на месте", - говорится в сообщении.

Вероятно, взрыв произошел из-за утечки газа. В здании располагались несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.

В информационном агентстве "Интерфакс" также сообщили, что спасатели обнаружили под завалами одного пострадавшего. По предварительным данным, это охранник магазина. Он находится в реанимации.

Фото: обваленная здание (twitter.com oleg_ilchenko)

Напомним, 6 февраля, утром произошел взрыв в Бордо. В результате происшествия произошел обвал здания, а взрывная волна привела к повреждению окон и витрин в ближайших домах. Существует риск обвала ближайших зданий.

Также РБК-Украина писало, что в результате мощного взрыва в испанской столице Мадриде пострадали 11 человек.

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