На юге России произошел взрыв в торговом центре

"Произошло обрушение отдельного дома, где расположен магазин "Магнит". Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет. Причины расследуются. Полиция и МЧС работают на месте", - говорится в сообщении.

Вероятно, взрыв произошел из-за утечки газа. В здании располагались несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.

В информационном агентстве "Интерфакс" также сообщили, что спасатели обнаружили под завалами одного пострадавшего. По предварительным данным, это охранник магазина. Он находится в реанимации.

Фото: обваленная здание (twitter.com oleg_ilchenko)