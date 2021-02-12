На юге России произошел взрыв в торговом центре

Во Владикавказе (Россия) в здании торгового центра произошел мощный взрыв. В результате инцидента полностью обвалился трехэтажный дом.
Об этом сообщает РБК.
"Произошло обрушение отдельного дома, где расположен магазин "Магнит". Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет. Причины расследуются. Полиция и МЧС работают на месте", - говорится в сообщении.
Вероятно, взрыв произошел из-за утечки газа. В здании располагались несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.
В информационном агентстве "Интерфакс" также сообщили, что спасатели обнаружили под завалами одного пострадавшего. По предварительным данным, это охранник магазина. Он находится в реанимации.
Фото: обваленная здание (twitter.com oleg_ilchenko)
Напомним, 6 февраля, утром произошел взрыв в Бордо. В результате происшествия произошел обвал здания, а взрывная волна привела к повреждению окон и витрин в ближайших домах. Существует риск обвала ближайших зданий.
Также РБК-Украина писало, что в результате мощного взрыва в испанской столице Мадриде пострадали 11 человек.