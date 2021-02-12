На півдні Росії стався вибух у торговому центрі

У Владикавказі (Росія) у будівлі торгового центру стався потужний вибух. У результаті інциденту повністю обвалився триповерховий будинок.
Про це повідомляє РБК.
"Сталося обвалення окремого будинку, де розташований магазин "Магніт". Загоряння немає. Відомостей про постраждалих немає. Причини з'ясовуються. Поліція і МНС працюють на місці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у будівлі розташовувалися кілька супермаркетів, магазин меблів, кабінет стоматолога. Ймовірно, вибух стався через витік газу.
У інформаційному агенстві "Інтерфакс" також повідомили, що рятувальники виявили під завалами одного постраждалого. За попередніми даними, це охоронець магазину. Він знаходиться у реанімації.
Фото: обвалена будівля (twitter.com oleg_ilchenko)
Нагадаємо, 6 лютого, вранці стався вибух у Бордо. В результаті події стався обвал будівлі, а вибухова хвиля призвела до пошкодження вікон та вітрин в найближчих будинках. Існує ризик обвалу найближчих будівель.
Також РБК-Україна писало, що в результаті потужного вибуху в іспанській столиці Мадриді постраждали 11 осіб.