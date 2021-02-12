На півдні Росії стався вибух у торговому центрі

"Сталося обвалення окремого будинку, де розташований магазин "Магніт". Загоряння немає. Відомостей про постраждалих немає. Причини з'ясовуються. Поліція і МНС працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будівлі розташовувалися кілька супермаркетів, магазин меблів, кабінет стоматолога. Ймовірно, вибух стався через витік газу.

У інформаційному агенстві "Інтерфакс" також повідомили, що рятувальники виявили під завалами одного постраждалого. За попередніми даними, це охоронець магазину. Він знаходиться у реанімації.

Фото: обвалена будівля (twitter.com oleg_ilchenko)