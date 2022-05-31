На юге оккупанты минируют побережье реки Ингулец, чтобы сдержать наступление ВСУ

Чтобы хоть как-то сдержать ВСУ, российские захватчики взялись минировать побережье реки Ингулец на Южнобугском направлении. Там же применяют авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Оккупанты ведут контрбатарейную борьбу. Наносят авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давидов Брод Херсонской области", - говорится в сообщении Генштаба.

В ведомстве констатируют, что на Южнобугском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений украинских войск.

Напомним, на днях на юге украинские военные уничтожили почти полсотни оккупантов и много тяжелой техники. Среди потерь и танки Т-62, которые оккупанты пригнали в Херсонскую область.

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