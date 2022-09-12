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На юге оккупантам дали команду договариваться с украинскими военными, - Марченко

Фото: Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко (facebook.com/dmitry.marchenko78)
Автор: Олег Васкив

На юге российские оккупанты пытаются договариваться с Вооруженными силами Украины. Враг находится в подавленном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко в комментарии Суспильному.

"Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и освобождать оккупированные территории", - отметил офицер.

Марченко также рассказал, что за две недели на юге Украины россияне потеряли:

  • 1 800 солдат;
  • 2 самолета;
  • 2 вертолета;
  • более 120 танков;
  • более 130 артиллерийских систем;
  • более 20 реактивных систем залпового огня.

"Благодаря современной технике, что нам предоставляют международные партнеры, артиллерийскими ударами ВСУ были уничтожены мосты, 150 командных пунктов РФ, около 70 баз, где хранятся боеприпасы", - добавил генерал-майор.

Напомним, ВСУ подвинули линию фронта на юге от 4 до 12 километров. Украинские защитники уже освободили 13 населенных пунктов.

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