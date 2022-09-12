На юге оккупантам дали команду договариваться с украинскими военными, - Марченко

На юге российские оккупанты пытаются договариваться с Вооруженными силами Украины. Враг находится в подавленном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко в комментарии Суспильному.

"Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и освобождать оккупированные территории", - отметил офицер.

Марченко также рассказал, что за две недели на юге Украины россияне потеряли:

1 800 солдат;

2 самолета;

2 вертолета;

более 120 танков;

более 130 артиллерийских систем;

более 20 реактивных систем залпового огня.

"Благодаря современной технике, что нам предоставляют международные партнеры, артиллерийскими ударами ВСУ были уничтожены мосты, 150 командных пунктов РФ, около 70 баз, где хранятся боеприпасы", - добавил генерал-майор.