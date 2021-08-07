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На юге Израиля прогремели взрывы: ВВС нанесли ответный удар по объектам ХАМАС

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Израиль, Суббота 07 августа 2021 08:17
На юге Израиля прогремели взрывы: ВВС нанесли ответный удар по объектам ХАМАС Фото: Израиль ответил на атаку ХАМАС (twitter/paldf)
Автор: Наталья Скороход

На юге Израиля прогремели взрывы после атаки воздушными шарами со взрывчаткой. В ответ в субботу израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по лагерю и позиции для запуска ракет в Секторе Газа, принадлежащим ХАМАС. Также в заявлении говорится, что израильские военные продолжат отвечать ударами на попытки террора из Газы.

Жители палестинского анклава и израильских общин вблизи границы сообщили, что слышали взрывы в северной части Сектора Газа. Также сообщениях палестинских СМИ говорится, что члены ХАМАСа открыли огонь из пулеметов по израильским самолетам над Стрипом.

Авиаудары были нанесены после того, как по меньшей мере четыре пожара вспыхнули на юге Израиля после атаки воздушными шарами с зажигательными устройствами. Три пожара загорелись в лесу Киссуфим, а еще один - в лесу Беэри в двух заповедниках, расположенных на границе Израиля и Газы.

Напомним, израильские военные отреагировали на атаку и поразили сразу несколько целей в Секторе Газа. Это произошло после атаки воздушными шарами, которая вызвала пожары.

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