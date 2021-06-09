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В Иерусалиме вспыхнули пожары. Прервано железнодорожное сообщение с городом

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Иерусалим, Среда 09 июня 2021 15:06
В Иерусалиме вспыхнули пожары. Прервано железнодорожное сообщение с городом Фото: в Иерусалиме пожары (twitter.com/nirhasson)
Автор: Анастасия Рокитна

В Иерусалиме (Израиль) вспыхнули сильные пожары. На месте работают не менее десяти расчетов пожарной охраны при поддержке самолетов.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Сообщается о двух сильных пожарах в иерусалимских горах. Один пожар вспыхнул в Ар а-Руах возле Неве Илана, а второй в Ар Эйтан.

В связи с пожарами прервано железнодорожное сообщение с Иерусалимом. Движение по шоссе №1 заблокировано на участке в районе развязки Хемед.

Огонь тушат не менее тридцати расчетов пожарной охраны. Полиция эвакуировала жителей первой линии домов в населенном пункте Маале а-Хамиша, а также полностью блокировала поселок Натаф.

Напомним, в начале месяца из-за жарких погодных условий в южном округе Израиля и других регионах вспыхнули масштабные пожары.

Отметим, в мае в Греции произошел масштабный лесной пожар. Власти Коринфского региона на юге страны объявили эвакуацию людей из шести деревень.

Также на севере Мексики произошли лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров.

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