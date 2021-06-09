В Иерусалиме вспыхнули пожары. Прервано железнодорожное сообщение с городом

В Иерусалиме (Израиль) вспыхнули сильные пожары. На месте работают не менее десяти расчетов пожарной охраны при поддержке самолетов.

Об этом сообщает newsru.co.il .

Сообщается о двух сильных пожарах в иерусалимских горах. Один пожар вспыхнул в Ар а-Руах возле Неве Илана, а второй в Ар Эйтан.

В связи с пожарами прервано железнодорожное сообщение с Иерусалимом. Движение по шоссе №1 заблокировано на участке в районе развязки Хемед.

Огонь тушат не менее тридцати расчетов пожарной охраны. Полиция эвакуировала жителей первой линии домов в населенном пункте Маале а-Хамиша, а также полностью блокировала поселок Натаф.