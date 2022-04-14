На юге Испании город "переименовали" в Украину

На юге Испании городок Фуэнтес-де-Андалусия на этой неделе называется Украиной. Соответствующее решение приняли местные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел.

Сообщается, что Фуэнтес-де-Андалусия с населением 7200 человек временно переименовали в Украину. Городок находится в провинции Севилья.

Кроме того, некоторые из его улиц в настоящее время переименованы в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую. Эта акция была реализована по инициативе местных жителей, которые решили продемонстрировать свою солидарность с народом Украины на фоне российской военной агрессии.

Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежище в Испании.