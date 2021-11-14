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На юге Ирана произошло два мощных землетрясения, есть жертвы

Автор: Валерия Полищук

На юге Ирана произошло два мощных землетрясения. Их магнитуда составила 6,3 и 6,4 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr.

Землетрясения произошли в южной иранской провинции Хормозган недалеко от портового города Бандар-Аббас.

По данным Сейсмологического центра Ирана при Институте геофизики Тегеранского университета, первое землетрясение произошло на глубине 18 километров, а второе - на глубине 10 километров.

По сообщениям, в пострадавшие от землетрясения районы направлены спасательные команды. Землетрясения ощущались в соседних провинциях Керман и Фарс, расположенных к северу от провинции Хормозган.

Толчки ощущались также в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

"Толчки ощущались в северной и восточной части Объединенных Арабских Эмиратов без каких-либо последствий", - заявили в Национальном метеорологическом центре ОАЭ.

По последним данным, в результате землетрясения погибли два человека, в то же время пострадали по меньшей мере 27 человек.

Сообщается об отключении электроэнергии и нарушении системы телесвязи.

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ИранЗемлетрясение