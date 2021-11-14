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На півдні Ірану сталося два потужні землетруси, є жертви

Автор: Валерія Поліщук

На півдні Ірану сталося два потужні землетруси. Їх магнітуда склала 6,3 і 6,4 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mehr.

Землетруси сталися в Південній іранській провінції Хормозган недалеко від портового міста Бандар-Аббас.

За даними сейсмологічного центру Ірану при Інституті геофізики Тегеранського університету, перший землетрус стався на глибині 18 кілометрів, а другий - на глибині 10 кілометрів.

За повідомленнями, в постраждалі від землетрусу райони направлені рятувальні команди. Землетруси відчувалися в сусідніх провінціях Керман і Фарс, розташованих на північ від провінції Хормозган.

Поштовхи відчувалися також в Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.

"Поштовхи відчувалися в Північній і східній частині Об'єднаних Арабських Еміратів без будь-яких наслідків", - заявили в Національному метеорологічному центрі ОАЕ.

За останніми даними, в результаті землетрусу загинули дві людини, водночас постраждали щонайменше 27 осіб.

Повідомляється про відключення електроенергії та порушення системи телезв'язку.

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ІранЗемлетрус