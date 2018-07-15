На юге Ирака в ходе протестов погибли не менее пяти человек

Протесты вызваны высокой безработицей

На юге Ирака в результате столкновений протестующих с иракскими силами безопасности погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, в городе Басра погибли не менее двух человек. Еще три человека, по данным местного телеканала, погибли в провинции Эль-Мутанна.

Протесты вызваны высокой безработицей и перебоями с электричеством и водоснабжением. Они продолжаются седьмой день.

Национальная авиакомпания Иордании Royal Jordanian сообщала о приостановке авиасообщения между Амманом и иракским городом Эн-Наджаф, где демонстранты ранее взяли штурмом аэропорт.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на юге Ирака во время акций протеста против коррупции, прекращения сбоев в подаче воды и электричества и за повышение уровня занятости полиция открыла огонь по демонстрантам.