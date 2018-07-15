На півдні Іраку в ході протестів загинули не менше п'яти осіб

Протести викликані високим безробіттям

На півдні Іраку в результаті зіткнень протестуючих з іракськими силами безпеки загинули не менше п'яти осіб. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, в місті Басра загинули не менше двох осіб. Ще три людини, за даними місцевого телеканалу, загинули в провінції Ель-Мутанна.

Протести викликані високим безробіттям і перебоями з електрикою і водопостачанням. Вони тривають сьомий день.

Національна авіакомпанія Йорданії Royal Jordanian повідомляла про припинення авіасполучення між Амманом і іракським містом Ен-Наджаф, де раніше демонстранти взяли штурмом аеропорт.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що на півдні Іраку під час акцій протесту проти корупції, припинення збоїв в подачі води та електрики та за підвищення рівня зайнятості поліція відкрила вогонь по демонстрантах.