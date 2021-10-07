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На юге Хорватии произошло землетрясение

Автор: Анастасия Рокитна

На юге Хорватии произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,1 баллов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Volcano Discovery.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:57 по UTC.

Эпицентр землетрясения находился в 40 километрах к северо-востоку от города Сплит. Его очаг располагался на глубине пяти километров.

Толчки ощущались в Сплите, Макарска, Шибенике, на Хваре, в других городах региона, и в районах Боснии и Герцеговины вблизи границы с хорватской Далмацией.

Сообщений о жертвах и разрушениях в результате толчков нет.

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ЗемлетрясениеХорватия