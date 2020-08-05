На юге Франции вспыхнул лесной пожар, тысячи людей эвакуировали

Возле французского города Мартиг, что в департаменте Буш-дю-Рон на берегу Средиземного моря, вспыхнул лесной пожар. В результате были эвакуированы 2700 человек.

Об этом сообщает AFP.

На месте работают около 1800 пожарных, 14 из них получили мелкие травмы или отравление дымом.

В настоящее время пожар локализован, но остается несколько активных очагов горения. В регионе сильные порывы ветра, которые усложняют процесс тушения огня. Порывы ветра достигали до 90 км/час.

Людей эвакуировали на лодках. К эвакуации подключились и экстренные службы, и местные рыбаки, которые имели собственные лодки.

Из-за пожара пострадали уже около 1000 гектаров, сгорели несколько жилых домов. 94 человек, среди которых около 30 детей, на ночь разместили в муниципальных помещениях.

Напомним, в штате Калифорния снова вспыхнули масштабные лесные пожары, в связи с этим спасатели эвакуировали 7,8 тысяч человек.

Ранее в Калифорнии вспыхнул крупный лесной пожар, из-за чего более 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.