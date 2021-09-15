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На юге Франции из-за непогоды семь человек погибли

Автор: Валерия Полищук

На юге Франции в результате сильных ливней и высоких волн на море погибли семь человек. Гибель людей была вызвана резким повышением уровня моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Отмечается, что в Эро утонули пять купальщиков. При этом в регионе Буш-дю-Рон из-за высоких волн погибли еще два человека.

В департаментах Эро и Гар непогода бушует со вторника - не прекращаются ливни, дует сильный ветер.

В результате на много часов было прекращено движение по автостраде A9, ведущей черед долину Роны в Испанию. В настоящее время в восьми департаментах юга и востока Франции введен "оранжевый" уровень опасности из-за возможных наводнений.

Напомним, во Франции из-за наводнения нарушено движение по крупным дорогам и магистралям.

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Франция