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На півдні Франції через негоду семеро людей загинули

Автор: Валерія Поліщук

На півдні Франції в результаті сильних злив і високих хвиль на морі загинули семеро людей. Загибель людей була викликана різким підвищенням рівня моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Відзначається, що в Еро потонули п'ять купальщиків. При цьому в регіоні Буш-дю-Рон через високі хвилі загинули ще дві людини.

У департаментах Еро і Гар негода вирує з вівторка - не припиняються зливи, дме сильний вітер.

В результаті на багато годин було припинено рух по автостраді A9, що веде чергу долину Рони в Іспанію. В даний час у восьми департаментах півдня і сходу Франції введений "помаранчевий" рівень небезпеки через можливі повені.

Нагадаємо, у Франції через повінь порушено рух по великих дорогах і магістралях.

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Франція