На півдні Франції через повені евакуйовано 1600 осіб
Сильні повені на півдні Франції змусили евакуювати 1600 осіб, більшість яких відпочиваючі
На півдні Франції сильні повені змусили владу країни евакуювати 1600 осіб. Про це повідомляє BBC.
У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у Франції шість департаментів були попереджені про повені. Там було розгорнуто більше 400 пожежників і поліцейських, а також 4 гелікоптера.
В одному з літніх таборів в Сен-Жульєн-де-Пейрола було евакуйовано 119 дітей.
Кілька людей було доставлено в лікарню з незначними травмами. Також повідомляється про безвісти зниклих. Інформації про загиблих немає
Нагадаємо, в результаті повені в Таїланді постраждали понад 70 тис. осіб. Стихія торкнулася дев'ять північно-східних провінцій країни з яких найбільше постраждала Накхонпханом, де вийшла з берегів річка Меконг, затопивши 12 районів.