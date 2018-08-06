В результате наводнения в Таиланде пострадали свыше 70 тыс. человек

Метеорологи прогнозируют с 5 по 9 августа новые сильные ливни на севере и северо-востоке королевства

В Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями пострадали более 70 тыс. человек. Об этом сообщило местное издание Bangkok Post.

По информации газеты, стихия затронула девять северо-восточных провинций страны из которых больше всего пострадала Накхонпханом, где вышла из берегов река Меконг, затопив 12 районов.

В результате наводнения в Накхонпханоме пострадало 12,2 тыс. домашних хозяйств и 26,8 тыс. человек, затоплены 28,7 тыс. гектаров.

В соседней провинции Мукдахан вода затопила 11,4 тыс. ферм (4,5 тыс. гектаров), пострадали 38,3 тыс. человек.

Метеорологическое бюро Таиланда прогнозирует с 5 по 9 августа новые сильные ливни на севере и северо-востоке королевства.

Напомним, в Мьянме в результате наводнений погибли по меньшей мере 10 человек, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.