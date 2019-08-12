На юбилейном Borjomi Fest выступит Нино Катамадзе

31 августа и 1 сентября в Национальном ботаническом саду им. Гришко состоится пятый, юбилейный, Borjomi Fest. Тема фестиваля — характер Киева и киевлян. Посетители подтвердят стереотипы или развенчают популярные мифы о родном городе, обменяются инсайтами и расскажут о локациях «для своих».

Для киевлян и гостей города юбилейный Borjomi Fest — это возможность показать себя, рассказать и узнать что-то новое о Киеве. Посетители смогут станцевать, сыграть или сфотографировать характер мегаполиса благодаря одной из многочисленных интерактивных точек: карте характера столицы, боржоми-барабанам, VR-серфингу или фотозонам.

«Киев впечатляет своими улицами — широким Крещатиком и узкой Рейтарской, влечет ароматами и вкусами — перепичкой и фьюженом, наполняет театрами и фестивалями. Но это лишь малая его часть. На Borjomi Fest мы подготовили интерактивную зону, в которой киевляне смогут больше рассказать о характере города и проголосовать за его самые яркие черты. Для нас важно вдохновлять и раскрывать индивидуальность — как города, так и его жителей», — рассказывает представитель организатора фестиваля Оксана Панкина.

Изюминкой фестиваля станет видеопоказ финалистов конкурса «Город с характером». Эти ролики — уникальная возможность посмотреть маленькое кино об украинских городах и еще раз убедиться в их неповторимости.

Хедлайнером события станет популярная грузинская певица Нино Катамадзе, которая впервые даст бесплатный концерт в рамках фестиваля. Это подарок от бренда с характером по случаю юбилея Borjomi Fest всем украинским поклонникам творчества Нино.

«Для меня Киев – всегда честный, открытый и искренний. Наша встреча станет настоящим праздником для всех гостей киевского фестиваля Borjomi Fest», — признается Нино Катамадзе.

Гостей праздника также ждут вкусные блюда от самых модных грузинских ресторанов Киева и интерактивная детская зона. Больше информации о Borjomi Fest на странице в Facebook https://www.facebook.com/events/2899517073606741/

Что: Borjomi Fest Киев

Когда: 31 августа — 1 сентября, с 11:00 до 22:00

Где: Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко

Вход на фестиваль свободный, вход в ботанический сад — 50 гривен для взрослых, 20 гривен для детей.