На ювілейному Borjomi Fest виступить Ніно Катамадзе

31 серпня та 1 вересня у Національному ботанічному саду ім. Гришка відбудеться п’ятий ювілейний Borjomi Fest. Тема фестивалю — характер Києва і киян. Відвідувачі підтвердять стереотипи або розвінчають найпопулярніші міфи про рідне місто, обміняються інсайтами та розкажуть про локації «для своїх».

Для киян і гостей міста ювілейний Borjomi Fest — це можливість показати себе, розповісти і дізнатися щось нове про Київ. Відвідувачі зможуть станцювати, зіграти або сфотографувати характер мегаполіса завдяки одній із численних інтерактивних точок: «карті характеру» столиці, боржомі-барабанам, VR-серфінгу чи фотозонам.

«Київ захоплює своїми вулицями — широким Хрещатиком і вузенькою Рейтарською, вабить ароматами і смаками — перепічкою та фьюженом, наповнює театрами та фестивалями. Але це лише маленька його частина. На Borjomi Fest ми підготували інтерактивну зону, в якій кияни зможуть більше розповісти про характер міста та проголосувати за його найяскравіші риси. Для нас важливо надихати і розкривати індивідуальність — як міста, так і його жителів», — розповідає представник організатора фестивалю Оксана Панкіна.

Родзинкою фестивалю стане відеопоказ фіналістів конкурсу «Місто з характером». Ці ролики — унікальна можливість подивитися маленьке кіно про українські міста і ще раз переконатися у їхній неповторності.

Хедлайнеркою події стане популярна грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка вперше дасть безкоштовний концерт у рамках фестивалю. Це подарунок від бренду з характером з нагоди ювілею Borjomi Fest усім українським шанувальникам творчості Ніно.

«Для мене Київ — завжди чесний, відкритий та щирий. Наша зустріч стане справжнім святом для всіх гостей київського фестивалю Borjomi Fest», — зізнається Ніно Катамадзе.

На гостей свята також чекатимуть смачні страви від наймодніших грузинських ресторанів Києва та інтерактивна дитяча зона. Більше інформації про Borjomi Fest на сторінці в Facebook https://www.facebook.com/events/2899517073606741/

Що: Borjomi Fest Київ

Коли: 31 серпня — 1 вересня, з 11:00 до 22:00

Де: Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка

Вхід на фестиваль вільний, вхід у ботанічний сад — 50 гривень для дорослих, 20 гривень для дітей.