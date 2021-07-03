В ЮАР зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом

В Южно-Африканской Республике в пятницу, 2 июля, зафиксировали 24 270 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост заболеваемости в стране с начала пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Associated Press.
Предыдущий антирекорд по приросту больных коронавирусом в ЮАР установили в январе - 21 980 человек.
"Мы действительно находимся в эпицентре шторма третьей волны коронавируса. За последние 14 дней мы превзошли уровень ежедневных инфекций, за которым наблюдали в течение первых двух волн", - высказался заместитель министра здравоохранения Джо Фахла.
От начала пандемии в стране коронавирусом заболели 2 млн человек, 61 332 - умерли от осложнений.
Напомним, ЮАР продала миллион доз вакцины AstraZeneca Африканскому союзу. В стране отказались от препарата ввиду его неэффективности против местного варианта коронавируса.