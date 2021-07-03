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В ЮАР зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом

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ЮАР, Суббота 03 июля 2021 03:22
В ЮАР зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом Фото: предыдущий антирекорд по приросту больных коронавирусом в ЮАР установили в январе (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Южно-Африканской Республике в пятницу, 2 июля, зафиксировали 24 270 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост заболеваемости в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Associated Press.

Предыдущий антирекорд по приросту больных коронавирусом в ЮАР установили в январе - 21 980 человек.

"Мы действительно находимся в эпицентре шторма третьей волны коронавируса. За последние 14 дней мы превзошли уровень ежедневных инфекций, за которым наблюдали в течение первых двух волн", - высказался заместитель министра здравоохранения Джо Фахла.

От начала пандемии в стране коронавирусом заболели 2 млн человек, 61 332 - умерли от осложнений.

Напомним, ЮАР продала миллион доз вакцины AstraZeneca Африканскому союзу. В стране отказались от препарата ввиду его неэффективности против местного варианта коронавируса.

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