В ЮАР зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом

В Южно-Африканской Республике в пятницу, 2 июля, зафиксировали 24 270 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост заболеваемости в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Associated Press .

Предыдущий антирекорд по приросту больных коронавирусом в ЮАР установили в январе - 21 980 человек.

"Мы действительно находимся в эпицентре шторма третьей волны коронавируса. За последние 14 дней мы превзошли уровень ежедневных инфекций, за которым наблюдали в течение первых двух волн", - высказался заместитель министра здравоохранения Джо Фахла.

От начала пандемии в стране коронавирусом заболели 2 млн человек, 61 332 - умерли от осложнений.