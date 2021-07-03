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В ПАР зафіксували рекордний приріст заражень коронавірусом

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ПАР, Субота 03 липня 2021 03:22
В ПАР зафіксували рекордний приріст заражень коронавірусом Фото: попередній антирекорд з приросту хворих на коронавірус в ПАР встановили в січні (pexels)
Автор: Даша Харченко

У Південно-Африканській Республіці у п'ятницю, 2 липня, зафіксували 24 270 нових випадків зараження коронавірусу. Це найвищий добовий приріст захворюваності в країні від початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Associated Press.

Попередній антирекорд з приросту хворих на коронавірус в ПАР встановили в січні - 21 980 людей.

"Ми дійсно перебуваємо в епіцентрі шторму третьої хвилі коронавірусу. За останні 14 днів ми перевершили рівень щоденних інфекцій, за яким спостерігали впродовж перших двох хвиль", - висловився заступник міністра охорони здоров'я Джо Фахла.

Від початку пандемії у країні на коронавірус захворіли 2 млн людей, 61 332 - померли від ускладнень.

Нагадаємо, ПАР продала мільйон доз вакцини AstraZeneca Африканському союзу. В країні відмовилися від препарату через його неефективність проти місцевого варіанту коронавірусу.

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